Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
1029
21.09.17
1019
20.09.17
866
21.09.17
785
20.09.17
610
20.09.17
578
20.09.17
574
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
574
20.09.17
235
20.09.17
210
20.09.17
200
20.09.17
191
20.09.17
176
20.09.17
172
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Стартовый матч архангельского «Водника» на Кубке России ознаменовался скандалом

вчера 13:49
614 0
Накануне «желто-зеленые» встречались в Ульяновске с местной «Волгой». Северяне потерпели в этой встрече обидное поражение. Но расстроило команду с берегов Двины вовсе не это, а факт участия в матче на стороне соперников бывшего игрока «Водника».
 >
Фото фан-клуба «Водника»
Новости по теме
После скандального матча в Архангельске русский хоккей захлестнула волна протестов
Ведущие клубы России поддержали архангельских хоккеистов в борьбе за честный спорт
Наставник «Водника» дисквалифицирован на 2,5 года за протестный матч в Архангельске
Еще новости по теме

Дело в том, что экс-полузащитник архангельской команды Дмитрий Савельев расстался с клубом не по-джентельменски. 38-летний титулованный хоккеист ушел из «Водника» со скандалом, расторгнув контракт по собственному желанию и не выплатив при этом клубу положенную компенсацию. Регламент соревнований запрещает в таких случаях игроку выступать за новый клуб.

Подобные действия могут послужить поводом для отстранения игрока от матчей. На это уже жаловался фан-клуб команды «Водник» в своем обращении к общественности и руководству Федерации хоккея с мячом России. Реакции от хоккейных функционеров не последовало.

Трудно понять, как ФХМР утвердила заявку клуба «Волга», в которой значится хоккеист Дмитрий Савельев, пренебрегающий спортивной этикой, вопрошают болельщики архангельского клуба.

Что касается вчерашней игры, то стартовый матч первого этапа Кубка России по хоккею с мячом выдался для «Водника» непростым. Встреча завершилась обидным проигрышем 3:4, несмотря на то, что «желто-зеленые» вели по ходу игры. Но, по-видимому, расстроило команду с берегов Двины вовсе не досадное поражение, а сам факт участия в матче Дмитрия Савельева. 

21 сентября руководство архангельского клуба выдвинуло официальный протест по этому поводу. Похоже, что новый хоккейный сезон в России стартовал с очередного скандала.



 

614 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Новости по теме | Спорт
 
После скандального матча в Архангельске русский хоккей захлестнула волна протестов
После скандального матча в Архангельске русский хоккей захлестнула волна протестов
Накануне на главной трибуне стадиона «Труд» основной состав команды «Водник» вместе с сотней фанатов записали видеообращение к главе государства с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в русском хоккее.
01.03.17 10:42
2913 5
Павел Ж.: а ты мудак -ни хочешь не живи-а за холопа ответишь, или только в нете можешь...
 
Ведущие клубы России поддержали архангельских хоккеистов в борьбе за честный спорт
Ведущие клубы России поддержали архангельских хоккеистов в борьбе за честный спорт
Сегодня в Интернете появились видеообращения игроков красноярского «Енисея» и нижегородского «Старта» к президенту России Владимиру Путину. В нем хоккеисты рассказали об отсутствии спортивных принципов в играх чемпионата России по хоккею с мячом.
28.02.17 15:29
3923 19
Vadimych: Что мне делать, позвольте решать мне. А Водник не боялся Енисея, когда был ВОДНИКОМ , а...
 
Наставник «Водника» дисквалифицирован на 2,5 года за протестный матч в Архангельске
Наставник «Водника» дисквалифицирован на 2,5 года за протестный матч в Архангельске
Сегодня состоялось расширенное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России, на котором приняты санкции к участникам скандального матча в Архангельске.
28.02.17 14:48
3544 11
r84: он не отлучен от тренировочного процесса, только не может присутствовать на скамейке и в...
 
Директор клуба «Водник» Дмитрий Минин: Федерация убивает хоккей с мячом в России
Директор клуба «Водник» Дмитрий Минин: Федерация убивает хоккей с мячом в России
Председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области и одновременно начальник команды «Водник» Дмитрий Минин изложил свою версию причин скандального матча, назвав произошедшее акцией протеста.
27.02.17 23:08
5315 19
Vadimych: Митя, это тебе судьи рассказали? Про волю скрынника то? Или это твой влоспалённый мозг в...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080