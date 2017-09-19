В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет
вчера 17:24
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Организатором была 22-летняя жительница города Архангельска, которая продавала наркотики через собственный интернет-магазин.
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20 сентября, среда 07:13
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$58.53
€70.43
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Сбытом запрещенных веществ занимались еще два молодых человека и 19-летняя девушка, которые фасовали наркотики и делали так называемые «закладки-тайники» по всей территории Архангельской области. Все трое оказались ранее судимы.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали наркодельцов одновременно. При задержании у двоих подозреваемых были обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Напоминим, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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18:13