В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет

Организатором была 22-летняя жительница города Архангельска, которая продавала наркотики через собственный интернет-магазин.

Сбытом запрещенных веществ занимались еще два молодых человека и 19-летняя девушка, которые фасовали наркотики и делали так называемые «закладки-тайники» по всей территории Архангельской области. Все трое оказались ранее судимы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали наркодельцов одновременно. При задержании у двоих подозреваемых были обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Напоминим, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

