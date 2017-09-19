Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
17.09.17
1323
18.09.17
729
18.09.17
670
18.09.17
670
18.09.17
591
18.09.17
465
18.09.17
383
реклама
реклама
Новости компаний
18.09.17
220
18.09.17
165
18.09.17
154
18.09.17
154
18.09.17
145
19.09.17
136
19.09.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Происшествия | Главные новости

В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет

вчера 17:24
709 1
Организатором была 22-летняя жительница города Архангельска, которая продавала наркотики через собственный интернет-магазин.
 >

Сбытом запрещенных веществ занимались еще два молодых человека и 19-летняя девушка, которые фасовали наркотики и делали так называемые «закладки-тайники» по всей территории Архангельской области. Все трое оказались ранее судимы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали наркодельцов одновременно. При задержании у двоих подозреваемых были обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере.  

По данному факту возбуждено уголовное дело. Напоминим, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
 

709 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Boater
19.09.17
18:13
Модный стартап накрылся.
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
Происшествия | Новости раздела
 
В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет
В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет
Организатором была 22-летняя жительница города Архангельска, которая продавала наркотики через собственный интернет-магазин.
вчера 17:24
710 1
Boater: Модный стартап накрылся. ...
 
В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Холмогорском районе. Причиной трагедии стали плохая видимость в вечернее время суток и нарушение правил дорожного движения.
18.09.17 12:46
1422
 
Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске
Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске
Продуктовый магазинчик, расположенный на ул. Касаткиной, загорелся сегодня около двух часов ночи. Несмотря на оперативное тушение пожара, работа торговой точки временно приостановлена: в результате ЧП продукты пришли в негодность.
17.09.17 20:32
2524 1
kemastreet: Хрюши против пожарных добровольцев?...
 
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Двухэтажный деревянный дом на Сульфате, предназначенный под расселение, за последние дни перенес пять пожаров. Все возгорания - дело рук неизвестных поджигателей.
16.09.17 19:29
2814 13
Andy10: Andy10, пить уже не могу устал все болит.....
 
Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие
Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие
В ночь на 13 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в горле Белого моря терпит бедствие рыбак. Ситуация осложнялась неспособностью мужчины сориентироваться на местности. На помощь спасателям пришли спецслужбы и военные моряки.
15.09.17 08:41
838 1
Boater: Рыбаку с зарплаты купить GPS. Автору купить карту, и посмотреть, где находится Горло...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080