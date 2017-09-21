Три дня провел архангелогородец на необитаемом острове вместе с погибшим товарищем

Рыбачили мужчины в Куйском промое, рядом с островом Голая Кошка. Заночевать решили в катере. Разыгравшийся в море шторм выбросил стоявший на якоре катер на мель.

Утром мужчины попытались стащить судно на воду, но безуспешно. От тяжелой работы одному из них стало плохо – у него были проблемы с сердцем. Товарищ ничем не смог ему помочь – мужчина умер, пишет сайт arh112.

Сообщить о беде по телефону было невозможно: свою трубку рыбак утопил, а мобильный умершего товарища был запаролен. Оставалась призрачная надежда на то, что какое-нибудь судно пройдет мимо косы, но мужчина решил не ждать, а отправиться вплавь на Голую Кошку.



Едва не утонув, рыбак чудом достиг берега и дошел до рыбацкой избы. Соорудив из найденной там белой футболки что-то наподобие флага, мужчина смог привлечь внимание судоводителей и с их мобильного телефона вызвать помощь – это произошло лишь сегодня утром, отмечается в сообщении.

В этот же день к острову вышел катер со спасателями и сотрудниками полиции. Тело погибшего мужчины отбуксировали на надувной лодке в Архангельск. Выживший рыбак решил остаться на Голой Кошке в ожидании прилива и своих знакомых. Свое желание мужчина объяснил тем, что друзья помогут ему по большой воде сдвинуть катер с мели, после чего и они все вместе вернутся в Архангельск.