Советником главы Северодвинска впервые в истории города стала женщина
сегодня 11:58
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Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал имя своего советника. Им стала начальник отдела организационно-аналитической и кадровой работы управления образования администрации Анна Савочкина.
Анна Владимировна родилась и проживает в Северодвинске. В 2008 получила высшее образование в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете по специальности прикладная информатика (в экономике). С 2015 года обучается в магистратуре САФУ по направлению «Менеджмент в образовании».
В городской администрации работает с 2005 года. С декабря 2010 года возглавляла отдел организационно-аналитической и кадровой работы управления образования. Имеет классный чин - советник муниципальной службы Архангельской области I класса.
Стоит отметить, что у предыдущего мэра Михаила Гмырина в свое время было четыре советника, один из которых соперничал
с новым главой в борьбе за кресло градоначальника. Каким количеством штатных помощников ограничится Игорь Скубенко, покажет время.
18:20