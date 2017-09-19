Житель Поморья ответит за пьяные покатушки на тракторе, которые вылились в трагедию

Несчастный случай произошел летом этого года в Мезенском районе. Двое сельских жителей устроили прибрежные гонки. В итоге один из сидевших в кабине мужчин выпал из трактора во время движения и попал под колеса.

села Койда на берегу Белого моря, где местный т

причинения смерти по неосторожности

ЧП произошло уракторист решил прокатить своего земляка в кабине спецтехники. Двигаясь по ухабистой прибрежной местности водитель не заметил, как его нетрезвый пассажир выпал через незапертое окно кабины и попал под колеса.Полученные травмы оказались смертельными. По фактувозбуждено уголовное дело.