Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг

32-летний Артем Шишков начал свой эксперимент 23 августа и выделил на это положенные государством 7800 рублей. После того как у молодого человека закончились деньги, он перешел на крупы и воду.

На 3-й неделе у Артема из прожиточного минимума осталось всего 814 рублей, которых должно было хватить до 22 сентября. Расчет - 90 рублей 44 копейки в день. С 17 сентября архангелогородцу, работающему в областной федерации профсоюзов, пришлось перейти на воду, овсянку и макароны.

В поисках экономии Артем вступил в группу «Выжить на сотку», где нашел много «интересных» рецептов. В своей же, уже диетической программе, он полностью исключил из своего рациона девять видов продуктов питания: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, масло сливочное, маргарин.В качестве исключения была куплена килька в консервах для приготовления супа, состоящего из овощей, круп и кильки.Из интересных фактов Артем отмечает, что на работу выгодней ходить пешком, а закупаться продуктами выгодней на неделю. При этом лучше покупать бахчевые.News29 публикует меню последней недели эксперимента:завтрак бутерброд с сыром (30 гр.), чай 200 мл.обед: суп овощной 250 мл.ужин: кабачки жареные 250 гр.завтрак чай 200 мл;обед: суп овощной 200 мл.;ужин капуста тушеная 300 гр.завтрак во сне;обед: макароны с сыром 250 гр..;ужин капуста тушеная 300 гр.завтрак во сне;обед: яичница из 3 яиц с помидорами 200 гр.., хлеб 1 кус., молоко 200 мл.;ужин: салат из крабовых палочек 200 гр.завтрак: булочка сдобная 80 гр., чай зеленый 200 мл;обед: капуста тушеная 150 гр., селедка жареная 110 гр, чай 200 мл.;ужин: котлеты из кабачков 300 гр., чай 200 мл.завтрак: булочка сдобная 80 гр, чай 200 мл;обед: кабачки жареные 200 мл, хлеб 1 кус., чай 200 мл.;ужин: спагетти 100 гр., сосиски отварные 2 штуки;завтрак: булочка сдобная 80 гр , чай 200 мл.;обед: яичница из 2 яиц с котлетами из кабачков 300 гр., хлеб 1 кус.ужин: овсянка 100 гр.завтрак стакан воды,обед: стакан воды,ужин: овсянка 150 гр. с огурцом 2 категории.