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Общество | Главные новости

За убийство из ревности 29-летний архангелогородец проведет в тюрьме 11 лет

вчера 10:03
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В ходе пьяной ссоры из-за женщины молодой человек избил оппонента руками и металлическим скребком для льда. От полученных травм мужчина скончался.
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Фото: Misanec.ru

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, которое уже рассмотрено судом. 29-летний житель областного центра признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Вечером 4 марта 2017 года мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры с 32-летним собутыльником из-за ревности к знакомой девушке, жестоко избил того, используя при этом металлический скребок для льда. Травмы груди, головы и шеи привели к смерти человека.

Приговором суда архангелогородцу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

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