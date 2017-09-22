Власти поблагодарили архангельского уфсиновца, оказавшего помощь утопающему юноше

Во время купания в реке Пинега начал тонуть 14-летний подросток. Бабушка мальчика стала кричать и звать людей на помощь. Находясь недалеко на дачном участке, ее услышал младший инспектор третьего отдела по конвоированию регионального подразделения ФСИН Артем Марков и сразу же бросился на помощь. Благодаря его смелым и решительным действиям подростка удалось спасти.Администрация муниципального образования "Белогорское" выразила благодарность руководству Управления по конвоированию за воспитание отзывчивых и умелых сотрудников.- В момент, когда нужно быстро принять единственное верное решение, не думаешь о страхе и последствиях, была уверенность в собственных силах и в том, что я смогу спасти человека, - прокомментировал свой поступок сам Артем Марков.