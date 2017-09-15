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Общество | Главные новости

Власти намерены решить проблему долгостроя в Архангельске методом «дом за участок»

вчера 12:58
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Алгоритм «завершение строительства за земельный участок» уже внедрён в практику. Пилотным стал проект по достройке жилого комплекса «Дом на площади», расположенного на улице Выучейского.
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На фото: долгострой ЖК «Верона» (блок Б)
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Новый инвестор, взявший на себя функции заказчика-застройщика, провел техническое обследование объекта, корректировку проекта и приступил к завершению строительно-монтажных работ. Объект получили статус масштабного инвестиционного проекта, инвестору выделен земельный участок для реализации второго этапа проекта.

Вместе с тем, данный случай далеко не единственный пример решения защиты прав обманутых дольщиков. Выведен из категории «проблемных» ЖК «Рубин» – денежные средства дольщикам уже возвращены, а строительство объекта будет возобновлено уже в этом году, отметили в правительстве области.

Начата работа по реанимации проблемного объекта бывшего СПК «Соната» (ныне ЖСК «Московский»), брошенного в 2007 году недобросовестным застройщиком. Проводятся необходимые организационные процедуры как с потенциальным инвестором, так и непосредственно с владельцем незавершенного строительства ЖСК «Московский». Как предварительный результат – в ноябре 2016 года между потенциальным инвестором и ЖСК «Московский» заключено соглашение о намерениях завершения строительства.

Сейчас идет сбор всех необходимых документов. Как ожидается, до конца сентября будет подписан договор инвестирования строительства.

С 2016 года в категорию проблемных попал ЖК «Ленинградский» (застройщик ООО «Стройресурс»). Материалы проверки, проведенной инспекцией госстройнадзора, переданы в правоохранительные органы, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

Сейчас инспекция ведёт работу по поиску инвестора для завершения строительства и изыскание земельного участка предусмотренного областным законом для передачи его в качестве компенсации по завершению строительства проблемного объекта.

Наиболее сложная ситуация с незавершённым ЖК «Верона» (блок Б). Застройщиком выступало ООО «Архангельск-Инвест». Сейчас инспекцией ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу оказания содействия в завершении строительства.

С участниками долевого строительства регулярно проводятся общие собрания, встречи с инициативной группой дольщиков, на которых рассматриваются возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, ищутся пути по достройке объекта или иные пути решения проблемы. 

— Поиск нового инвестора для завершения строительства – задача крайне серьёзная и ответственная, – отмечает Сергей Лямин. – Её решение требует тесного взаимодействия всех участников процесса. Мы готовы к диалогу и не меньше самих дольщиков заинтересованы в скорейшем решении вопроса.

К слову, уже завтра, 16 сентября, руководство региональной инспекции госстройнадзора проведет брифинг, посвящённый защите прав обманутых дольщиков, где, как мы надеемся, прозвучат ответы на интересующие людей вопросы. Мероприятие состоится в 12:00 на набережной Северной Двины у ТЦ «Прага».

Стоит отметить, что столь решительные шаги по наведению порядка в данной сфере обусловлены пристальным вниманием к регионам со стороны федерального центра, который намерен облегчить положение дольщиков в целом по стране.

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