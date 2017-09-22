Виктор Павленко принял участие в открытии Маргаритинской ярмарки в Архангельске

Маргаритинская ярмарка как символ возрождения деловых традиций Русского Севера была возрождена 16 лет назад по предложению губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. В этом году в ярмарке, посвященной 80-летию создания Архангельской области принимают участие гости из 40 регионов России, официальные делегации из Сербии, Армении, Китая, Норвегии.



Как доброго старого друга обнимал Виктора Павленко мэр города-побратима Архангельска Варде Роберт Йенсен. В этом году они уже встречались в июне, когда сенатор в составе группы по сотрудничеству Совета Федерации со Стортингом Норвегии побывал в стране фьердов. Роберт Йенсен рассказал, что он с огромной теплотой вспоминает встречу с Виктором Павленко у Поморского креста в Вардё, который в 2011 году, в дни празднования 425-летия столицы Поморья был привезен как дар от архангельских поморов городу-побратиму в Норвегии.



- Погода была очень холодной, но наша дружба, теплые и сердечные отношения позволили нам просто не заметить дождь и ветер, - отметил мэр Варде.



- Вардё – одним из первых стал побратимом Архангельска 28 лет назад. За эти годы наше сотрудничество стало очень разнообразным: это университетские связи, реализованные проекты между больницами, школами, творческими коллективами. Нам важно не только помнить историю, но и стремиться находить возможности для укрепления и развития отношений между нашими городами и странами в настоящем и будущем. И как подтверждает история, дружба, замешанная на треске и хлебе, - дружба на века! – сказал Виктор Павленко.



Во время посещения Маргаритинской ярмарки Виктора Павленко постоянно окружали люди: жители Каргополя обратились с просьбой помочь в ремонте дорог в райцентре, ветераны-архангелогородцы благодарили за поддержку и содействие в решении конкретных сложных жизненных ситуаций, народные мастерицы из Пинежского района, у которых сенатор купил шерстяные носки ручной вязки, звали в гости.



- Приезжайте к нам на Пинегу по грибы и ягоды, - пригласили Виктора Павленко пинежанки.



Посетив торговые ряды, где представлена продукция районов Архангельской области, сенатор Виктор Павленко пообщался с представителями муниципалитетов, обсудил механизмы поддержки местных производителей с руководителями предприятий региона. В частности, в разговоре с генеральным директором Архангельского тралового флота Алексеем Заплатиным речь шла об итогах рыбохозяйственного совета, состоявшегося накануне в столице Поморья, и законадательных инициативах, направленных на развитие этой традиционной для Русского Севера отрасли. Напомним, что по по инициативе Алексея Заплатина АТФ внес большой вклад в благоустройство округа Варавина-Фактория. По словам Виктора Павленко поддержка таких градообразующих предприятий является важнейшей стратегической задачей для всех ветвей власти.



- На Маргаритинской ярмарке в Архангельске традиционно главное место занимал рыбный торг. На заседании президиума Госсовета по вопросам развития рыбной отрасли Президент России Владимир Путин отметил, что решения в сфере поддержки отечественного рыболовства должны исходить из интересов работающих в отрасли людей и конечных потребителей продукции. Президент поставил задачу совершенствовать законодательство таким образом, чтобы отрасль работала на интересы российского народа, - подчеркнул Виктор Павленко.





