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Общество | Главные новости

Дело главы Котласского района о взятке стараниями следователей пополнилось аферами

вчера 10:39
1153 1
В ходе расследования коррупционного дела в отношении главы Котласского района Светланы Бральниной вскрылись дополнительные факты противоправной деятельности со стороны чиновницы.
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В ходе расследования коррупционного дела в отношении главы Котласского района Светланы Бральниной вскрылись дополнительные факты противоправной деятельности чиновницы.

Главу района подозревают также в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

Как полагают следователи, в период с 2012 по 2016 годы чиновница, используя доверительные отношения и свой авторитет как должностного лица, убедила трех человек передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась.

Напомним, Светлана Бральнина была задержана в мае 2017 года. Ее обвиняют в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам при госконтрактах. Сейчас глава Котласского района находится под домашним арестом.

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Boater
21.09.17
17:54
"В деле ... стараниями следователей возникли махинации". Автор, вы узбек? У вас родной язык узбекский? Тогда это многое объясняет.
 
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