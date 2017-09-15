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Общество | Главные новости

В Северодвинске судебный пристав прикинулся бухгалтером, чтобы найти должника

вчера 09:07
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Жительница города корабелов накопила долгов почти на 350 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч – это задолженность по алиментам.
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Фото: Aisttv.ru
В Северодвинске, чтобы встретиться с должницей, судебному приставу пришлось представиться бухгалтером организации, где та раньше работала.

Никаких мер к погашению имеющихся задолженностей женщина не предпринимала, официально нигде не работала, по месту регистрации не проживала и от встреч с судебными приставами всячески уклонялась. В результате гражданка Ш. была объявлена в розыск.

В ходе разыскных мероприятий были проверены адреса возможного пребывания должницы, однако обнаружить её там не удалось. Неоднократные звонки на установленный номер мобильного телефона гражданки Ш. также результатов не дали: женщина  на контакт не шла,  сразу же сбрасывала вызовы.

Для защиты нарушенных прав взыскателей, и в первую очередь, несовершеннолетних детей, судебным приставам пришлось пойти на хитрость. Установив, что гражданка Ш. несколько лет назад работала в одной из организаций города, судебный пристав под видом бухгалтера данной организаций связалась с должницей. В разговоре «бухгалтер» сообщила, что у предприятия перед бывшей работнице имеется небольшой долг, и недоплаченные якобы денежные средства необходимо срочно передать гражданке Ш. Женщины договорились о встрече в офисе бухгалтерии.

В назначенное время должница явилась в офис, однако ждали её там не бухгалтер с деньгами, а судебные приставы. Женщине разъяснили, что она находится в исполнительном розыске и в отношении неё вынесено постановление о принудительном приводе. Гражданка Ш. была доставлена в службу судебных приставов, где с неё было отобрано объяснение о причинах уклонения от погашения задолженностей, а также составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание за данное правонарушение женщине назначит суд, а если она и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то будет привлечена уже к уголовной ответственности.     
 
Автор: ssp
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