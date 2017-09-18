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Общество | Главные новости

В Поморье вышли на след четы риэлторов, убивших из-за жилья ветерана и его сестру

18.09.17 18:11
2045 7
По подозрению в организации и совершении преступления с целью завладения квартирой пенсионеров, расположенной в центре Архангельска, задержаны шестеро жителей областного центра, включая супружескую пару, оказывающую услуги по сделкам с недвижимостью.
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История с поимкой так называемых «черных риэлторов» началась после обнаружения 12 сентября 2017 года в реке Юрас около моста недалеко от улицы Мостостроителей двух безжизненных тел: 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 77-летней сестры.

Первичный осмотр показал, что мужчина и женщина были задушены. По факту убийства двух лиц было возбуждено уголовное дело. Меньше недели потребовалось правоохранителям, чтобы выйти на след предполагаемых преступников.

Оказалось, все дело в недвижимости, которой владели пенсионеры. В кровавой драме, разыгравшейся из-за однокомнатной квартиры, замешены шестеро человек, все они уже задержаны, говорится в сообщении регионального следственного управления. 

Как полагают следователи, двое супругов, занимающихся оказанием риэлтерских услуг населению, предложили пенсионерам свою помощь в продаже квартиры. Получив отказ, семейная парочка решила совершить убийство, чтобы завладеть объектом недвижимости. Через двух пособников были найдены и исполнители, которые 11 сентября 2017 года задушили пожилых людей, вывезли тела к реке Юрас и сбросили их в воду. Завершить свое черное дело преступникам не удалось.

Задержанные по делу архангелогородцы арестованы - суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении всех участников преступления меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время производится сбор доказательной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы.


 

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Лучший комментарий
kotbezsapog
18.09.17
20:49
К ветеранам В.О.В в т.ч. относятся " лица проработавшие в тылу в период В.О.В не менее шести месяцев" далее по списку. Не путай понятия ветеран В.О.В и участник В.О.В. Почитай в интернете что-нибудь еще, кроме своих комментариев. Знаток истории и проктологии.
 
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Vadimych для kotbezsapog
18.09.17
21:21
kotbezsapog, Выродки, подобные тебе, теперь много каких законов напридумывали Раньше ветеран от участника отличался, ЕМНИП, только сроком пребывания на ФРОНТЕ, а не работой в тылу . Так что иди накуй ещё раз, уныло***деровское овно
 
+ 0 -
Vadimych для kotbezsapog
18.09.17
21:17
kotbezsapog, Ну как, тепло нынче в Бандеровщине? Дедушка то твой поди, тоже себе справочку липовую спроворил ветеранскую? Он же ветеран если и был, то "Галичины". Иди накуй, придурь и спроси фронтовиков, а не своего папу-немецкого арбайтера,, кто такие участники войны и кто такие тыловики.
 
+ 0 -
kotbezsapog
18.09.17
20:49
К ветеранам В.О.В в т.ч. относятся " лица проработавшие в тылу в период В.О.В не менее шести месяцев" далее по списку. Не путай понятия ветеран В.О.В и участник В.О.В. Почитай в интернете что-нибудь еще, кроме своих комментариев. Знаток истории и проктологии.
 
+ +2 -
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