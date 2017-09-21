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Общество | Главные новости

В Архангельске приставы вышли на должника через покупателя его квартиры

вчера 11:06
465 3
Оказалось, что задолжавший кредит архангелогородец продал недвижимость в рассрочку. Этим и воспользовались судебные приставы, связавшись с новым владельцем жилья.
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Житель Архангельска задолжал финансовой организации 93,5 тысяч рублей. Видимо, возвращение кредита не входило в планы мужчины, поэтому, даже после возбуждения исполнительного производства, он на контакт с судебным приставом не шёл, скрывался и никаких мер к погашению долга не предпринимал.

Официально должник нигде не работал, никакого имущества в собственности у него не было. Между тем к приставам поступила информация, что ещё до возбуждения исполнительного производства гражданин продал свою квартиру. Согласно договору купли-продажи покупатель вносил денежные средства за приобретённую недвижимость тремя платежами через определённые временные промежутки, и последний платёж в размере 465 тысяч рублей должен был состояться в конце сентября.

Незамедлительно судебным приставом было вынесено постановление об аресте дебиторской задолженности. Нового собственника жилплощади известили о том, что часть денежных средств необходимо перевести на депозитный счёт отдела судебных приставов. Судя по всему, между покупателем и продавцом состоялся разговор, и уже через несколько дней должник полностью погасил задолженность по кредиту.
 
Автор: ssp
465 3
0 0
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Boater для Дмитрий С.
21.09.17
13:11
Приставы отжигают! Необходимо перевести! На каком основании - требования ССП? Может им еще и ключи от той квартиры?
 
+ 0 -
Boater
21.09.17
13:09
Покупатель квартиры с полным правом мог послать приставов на хер. Он купил квартиру на законных основаниях, платит покупателю согласно договору между ним и покупателем, и отказ платить на основании того, что ССП с какого то перепугу потребовали перечислить часть средств в погашение долга продавца, будет нарушением договора покупателем.
 
+ 0 -
Дмитрий С.
21.09.17
12:52
ИМХО, требование приставов о переводе средств на другой счет незаконно. У покупателя квартиры есть двусторонние отношение с продавцом и только.
 
+ 0 -
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