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Общество | Главные новости

В Архангельске открылся второй Центр ипотечного кредитования Cбербанка

вчера 12:39
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19 сентября в торжественной обстановке Сбербанк открыл новый специализированный офис на Воскресенской, 99.
 
 
 
 
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Августовское изменение условий жилищного кредитования в Сбербанке отразилось на потоке клиентов. Если в июне-июне сотрудники Архангельского отделения принимали по 300-400 заявок ежемесячно, то в предыдущем месяце их число увеличилось почти в 1,5 раза. И осенью спрос на ипотеку продолжит расти, уверены эксперты.

- Чтобы обслуживание клиентов было максимально комфортным, банк принял решение открыть второй специализированный офис в Архангельске на Воскресенской, 99. В нем, как и в Центре ипотечного кредитования на Попова, 14, будут оказывать весь спектр услуг – от консультаций и выдач новых жилищных кредитов до обслуживания ранее заключенных договоров, - отметил заместитель управляющего Архангельским отделением ПАО Сбербанк Александр Подойницын.

Действующие ставки по ипотеке – самые низкие за свою историю существования ипотечного кредитования в Сбербанке: на новостройки – от 7,4%, на «вторичку» - от 8,9%. Кроме того, в этом году банк вновь снизил первоначальный взнос на приобретение готового жилья – до 15%. Изменение условий мгновенно отразилось на объемах жилищного кредитования в регионе. Только за девять месяцев этого года ипотеку в Сбербанке оформили уже почти 4 тысячи северян – на 12% больше, чем годом ранее, а общая сумма выданных кредитов превысила отметку в 5 млрд.

Клиенты сторонних банков могут принять участие в программе рефинансирования Сбербанка. С ее помощью можно снизить ставку как только по ипотеке, так и сразу по нескольким продуктам, объединенным в один кредит (например, ипотека + потребительский кредит + автокредит + кредитная карта).

Подать заявление на пересмотр условий договора могут и клиенты Сбербанка, оформившие ипотеку в так называемый «период высоких ставок» – 2014 – 2015 гг. В большинстве случаев, заемщикам с хорошей кредитной историей банк идет навстречу и снижает ставку.

Спецпредложение сегодня действует и для особой категории клиентов – моряков, которых в Северо-Западном регионе насчитывается более 5 тысяч. В начале сентября Сбербанк существенно изменил и упростил условия предоставления им жилищных кредитов. Возможность получить ипотеку теперь появилась у тех, кто, например, работает по срочному трудовому договору, на иностранные компании или получает зарплату в валюте.

Узнать подробнее о программах жилищного кредитования в Сбербанке можно в любом офисе банка, по телефону горячей линии – 8-800-555-55-50 и на официальном сайте www.sberbank.ru

 

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