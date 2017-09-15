Студентов Архангельского технологического колледжа научили «быть мужчинами»

Участники тренинга узнали разницу между мужской и женской психологией, научились правильно разрешать конфликтные ситуации, учитывая особенности противоположного пола, получили рекомендации по улучшению взаимоотношений.«Я понял свои ошибки в общении с девушками. Увидел решение конфликтов, которые могут возникнуть в будущем, и, вообще, постараюсь их избегать. Новых знаний получил очень много, надеюсь их применить в жизни», - поделился впечатлениями один из участников тренинга.Помимо проведения тренингов, Центр использует самые разнообразные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации; индивидуальную работу, обучающие семинары.Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53.