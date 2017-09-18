Сделанные руками осужденных развивающие игры передали архангельским детдомовцам

Для воспитанников Архангельского центра помощи детям "Лучик" осужденные региона сделали игрушки и полезные мелочи в рамках конкурса "Радость детям", организованного отделом воспитательной работы с осужденными областного Управления.



Карандашницы вручили школьникам, а развивающие игрушки детсадовцам. Для девочек – шкатулки для их "сокровищ", мальчишкам – маленькие поделки животных из бересты и дерева. Подарок нашел каждого ребенка, ни один из них не ушел с пустыми руками.



Поскольку работы были изготовлены в рамках конкурса, определили и победителей творческого состязания среди отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Архангельской области.



Третье место присудили пирамидке, выполненной осужденными исправительной колонии №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск), "серебро" досталось развивающей игрушке "Часы", созданной умельцами исправительной колонии №21 ФКУ ОИУ ОУХД-2 (п. Икса, Плесецкий район). Первое место заслуженно досталось игре с кубиком и фишками, сшитой в исправительной колонии №14 (г. Вельск).



Все победители будут поощрены правами начальников учреждений.