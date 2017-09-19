Росреестр будет добиваться сноса «самостроя» на землях сельхозназначения в Поморье

Все дело в том, что действующим законодательством установлен запрет на возведение объектов капитального строительства, в том числе домов, на участках, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – сельхозпроизводство.Исключения установлены Земельным кодексом Российской Федерации только для строительства зданий, сооружений для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.Однако собственники «самоволок» проигнорировали данные требования закона и возвели свои дома на земле, не предназначенной для их строительства, а также без соответствующих разрешительных документов. Теперь они обязаны в течение нескольких месяцев снести за свой счет построенные объекты, отмечают сотрудники Росреестра.Региональное управление ведомства призывает северян быть более внимательными при приобретении земельных участков под строительство жилых домов, обращать внимание на вид разрешенного использования земли.