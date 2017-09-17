Работающая молодежь Архангельской области соберется на очередной деловой форум

Главные задачи форума – показать молодежи, как профессионально развиваться, и узнать, какие проблемы волнуют работающую молодежь, чтобы в дальнейшем создать комфортные условия для молодых специалистов в нашем регионе.
К участию приглашаются представители работающей молодежи от 18 до 30 лет из разных отраслей и предприятий Архангельской области. Заявки принимаются до 20 сентября в АИС
«Молодежь России».
Организаторы подготовили обширную деловую и образовательную программу. Молодежь познакомится с организациями региона, примет участие в пленарном заседании с участием спикеров федерального масштаба. Экспертами образовательных сессий выступят общественные деятели, бизнесмены, политики, а также руководители ведущих предприятий области.
Поднимут на форуме и острую проблему молодых – жилье. Молодежи расскажут, как улучшить жилищные условия с помощью городских и федеральных программ. Представители ведущих предприятий Архангельской области откроют секрет успешной карьеры в крупных компаниях.
В этом году участвовать могут и руководители предприятий. Для них подготовлена отдельная программа. Специальный гость из Санкт-Петербурга Виктория Рябухина прочитает свой авторский курс «Психодинамическая коммуникация». Виктория — кандидат философских наук, руководитель Школы Лидерства и мастерства коммуникации «СпецЛидер», специалист по человеческой коммуникации, меметике и этике, лектор, консультант, автор 6 книг на русском, английском, финском языках и более 900 статей.
Первый форум работающей молодежи прошел в мае 2016 года на базе завода «Красная кузница». Участниками стали сотрудники как крупных предприятий (АО ЦС «Звездочка», АО «ПО «Севмаш»), так и небольших компаний, индивидуальные предприниматели, представители власти, работники образования, студенты.
II Форум работающей молодежи Архангельской области организован Домом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска, акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».