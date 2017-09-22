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Общество | Главные новости

Подрядчики завершают благоустройства дворов в Архангельске

вчера 20:53
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Больше половины дворов, которые были включены в проект «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году, уже преобразились, в них завершены работы, в остальных подрядчики вышли на заключительную стадию.
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Напомним, что 21 двор и три общественные зоны в Архангельске попали в программу по благоустройству до конца этого года.

В Маймаксанском территориальном округе общественники оценили работы во дворах по улице Победы, 46, улице Школьной, 84, 86, улице Буденного, 7, 11, 13. Благоустройство во дворах указанных домов заключалось лишь в асфальтировании придомовых территорий. У экспертов ОНФ появились замечания к некачественной укладке асфальта возле подъездов дома по улице Школьной, 84. Кроме того, при асфальтировании не соблюдены уклоны. С наступлением зимы здесь будет скользко, что может привести к травмам.

«Объем работ по благоустройству в Маймаксанском территориальном округе был небольшим, однако у нас есть замечания к подрядчикам, которые формально провели работы возле дома по улице Школьной, 84, – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Сергей Альбицкий. – Мы будем обращаться к властям с рекомендацией обязать подрядчика устранить дефекты. К примеру, по улице Штурманской, 10 мнение жителей было учтено не полностью, смету урезали, и подрядчик не установил детскую площадку. Мы проработали этот вопрос, затем было принято решение сделать площадку. В результате жители окраины остались довольны благоустройством своего двора».

В настоящий момент активно ведутся работы по благоустройству дворов по улицам Шубина, 20, Попова, 15, Гагарина, 2 и 14. Эти объекты будут сданы в октябре. Наверстывается отставание по благоустройству общественных территорий у МУК КЦ «Северный» и на проспекте Чумбарова-Лучинского, где сегодня рабочие активно укладывают плитку.

Архангельское отделение ОНФ продолжает держать на контроле реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

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