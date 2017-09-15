Почти 500 кг огурцов собрали осужденные воспитательной колонии под Архангельском

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16 сентября, суббота 06:38
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Несовершеннолетние, отбывающие наказание в спецучреждении на территории поселка Талаги, получают навыки по ведению сельского хозяйства.
За эту посевную кампанию овощеводами собрано почти 500 кг огурцов и более 370 кг зеленого лука. С этой целью в прошлом году в спецучреждении была сооружена теплица площадью 100 квадратных метров. Здесь воспитанники выращивают овощи и зелень. За это время они уже не раз снимали урожай, который дополняет их ежедневное меню. Кроме того, в теплице подростки учились выращивать тюльпаны. Навыки по ведению сельского хозяйства ребята получают в профессиональном училище: за прошедший учебный год 12 из них получили профессию "Цветовод" и 28 освоили специальность "Овощевод".
В настоящее время осваивать навыки по ведению сельского хозяйства начала еще одна группа овощеводов в количестве 10 человек. Курс обучения рассчитан на 2,5 месяца. На следующий год в учреждении обещают расширить перечень выращиваемых культур.
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