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Общество | Главные новости

Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных

сегодня 00:13
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Всероссийская акция «Закон нужен сейчас» проходила в минувшие выходные во многих городах страны. В Архангельске она состоялась на проспекте Чумбарова-Лучинского.
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Стоит отметить, что одновременно с мероприятием, призванным ускорить работу парламентариев по принятию закона «Об ответственном отношении с животными», в Архангельске зафиксирован очередной факт жестокости по отношению к четвероногим питомцам. На улице Буденного, около 68-й школы, был обнаружен труп собаки с признаками отравления.

По словам председателя правления региональной зоозащитной организации «Покровитель» Татьяны Халиной, в нашей стране до сих пор нет закона, который бы защищал животных от жестокого обращения с ними и регламентировал ответственность их владельцев. На сегодняшний день отношение людей к четвероногим питомцам носит безответственный и потребительский характер. Новый закон призван исправить ситуацию.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был рассмотрен Госдумой в первом чтении и после этого по сути забыт - принятие законопроекта постоянно откладывается. Именно поэтому во многих городах России, включая Архангельск, прошли митинги в защиту животных. Поддержать общероссийскую акцию пришли десятки неравнодушных горожан.

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Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
Всероссийская акция «Закон нужен сейчас» проходила в минувшие выходные во многих городах страны. В Архангельске она состоялась на проспекте Чумбарова-Лучинского.
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