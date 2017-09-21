Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
927
19.09.17
691
20.09.17
607
20.09.17
595
19.09.17
546
19.09.17
543
20.09.17
528
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
595
19.09.17
169
19.09.17
151
19.09.17
147
19.09.17
144
19.09.17
136
20.09.17
91
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Игорь Орлов: «Прибрежный лов и рыболовный туризм – это социальные проекты»

вчера 23:17
59 0
В дни Маргаритинской ярмарки Архангельск стал международной площадкой для обсуждения наиболее значимых для северных стран вопросов по развитию рыбопромышленной отрасли.
 >
В числе ярких событий деловой программы – российско-норвежская конференция по теме организации прибрежного и любительского рыболовства.

Работу возглавили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, член совета губернии Финнмарк Реми Странд и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.

Участие приняли представители власти, отраслевых объединений и предпринимательского сообщества.

Игорь Орлов акцентировал внимание на особой значимости и актуальности тематики конференции:

«Рыба веками составляла основной продукт питания коренного населения побережья Баренцева и Белого моря. Важно сохранить эти традиции. Необходимо учитывать интересы населения отдалённых территорий, для которых рыбный промысел является основой существования».

Губернатор подчеркнул: развитие прибрежного и любительского рыболовства в Архангельской области – это, прежде всего, социальные проекты.

— Они должны быть направлены на поддержку деятельности рыболовецких колхозов Поморья, от которых зависит качество жизни в деревнях и посёлках на побережье Белого моря, – отметил Игорь Орлов. – Это и добыча рыбы для нужд населения, и развитие экологически ориентированного рыболовного туризма, которому предстоит стать важнейшей составляющей туриндустрии Архангельской области.

Для этого, продолжил глава Поморья, необходимо совместными усилиями всех заинтересованных сторон выработать чёткий набор правил и продолжить работу по совершенствованию законодательства.

К примеру, одним из эффективных инструментов могла бы стать передача регуляторных функций в сфере прибрежного и любительского рыболовства на уровень регионов.
По словам Реми Странда, для норвежских поселений развитие рыболовного туризма также является стратегическим направлением.

— Рыбная промышленность в сочетании с рыболовным туризмом даёт отрасли новый вектор развития и делает действительно сильной экономику прибрежных территорий, – сказал член совета губернии Финнмарк.

— В числе приоритетов национальной политики Норвегии значится море, – добавил Эрик Сведал. – Оно всегда было и остаётся источником доходов для значительной части населения страны, а также  имеет огромное значение для благосостояния граждан в будущем. И именно деятельность, связанная с морем, сильнее всего объединяет Россию и Норвегию.

Петр Савчук обратил внимание на высокую результативность и эффективность работы смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

— При организации сотрудничества и взаимодействия в рыбной отрасли России с США и другими странами, опыт работы смешанной российско-норвежской комиссии можно использовать как образец, – сказал замглавы Росрыболовства.

Петр Савчук также отметил, что Архангельская область в рыбопромышленной отрасли страны выходит на совершенно новые позиции как регион, активно нацеленный на развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, судостроения, аквакультуры.

Опыт Поморья в части развития прибрежного и любительского рыболовства на конференции представила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова:

«В Архангельской области из 19 предприятий, осуществляющих океанический судовой промысел, 15 осваивают вместе с тем квоты добычи трески и пикши, выделенные для прибрежного рыболовства. В основном это – рыболовецкие колхозы, которые являются поселкообразующими предприятиями».

Доля прибрежного рыболовства от общего объёма квот, выделенных региону, составляет 8 процентов: 11,1 тыс. тонн из 138 тыс. тонн.

Основными объектами промысла являются морские водоросли (ламинария и фукус), беломорская сельдь, навага, сёмга, горбуша.

— Отдельно следует отметить добычу морских водорослей в Белом море, заготовкой и глубокой переработкой которых на протяжении уже ста лет занимается Архангельский опытный водорослевый комбинат. Ежегодный объем добычи превышает 1 тыс. тонн, – говорит министр.

Производство сосредоточено на трёх видах продукции: агар для кондитерской и микробиологической промышленности, альгинат натрия – для текстильной, маннит – для фармацевтической.

При этом предприятие нацелено на увеличение объёмов добычи и расширении линейки выпускаемой продукции, в том числе препаратов медицинского характера. 

Ирина Бажанова подчеркнула: развитие прибрежного рыболовства даёт возможность создавать новые рабочие места,  улучшать снабжение жителей высококачественными рыбными товарами, вводить в рыбохозяйственный оборот дополнительные ресурсы.

По словам министра АПК и торговли Поморья, любительское и спортивное рыболовство в регионе осуществляют свыше 250 тыс. человек.

В Белом море организован лов беломорской сельди, наваги, сёмги и горбуши, а в реках и озёрах – леща, щуки, судака, налима.

За прошлый год объём добычи по путёвкам составил 23 тонны. Однако для наиболее эффективного развития любительского и спортивного рыболовства необходимо введение нового порядка.

— Принятие федерального закона о любительском рыболовстве и создание соответствующей нормативной правовой базы с учетом особенностей рыболовства в различных регионах России позволит решить многие вопросы рыболовов-любителей, – заключила Ирина Бажанова.

Своим опытом по развитию прибрежного и любительского рыболовства, в том числе с туристским уклоном, на конференции поделились представители Норвежского Директората по рыболовству, Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, Кенозерского национального парка, ряда научно-исследовательских институтов России, а также рыболовецких колхозов Поморья.
Автор: dvinalander
59 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи
Общество | Новости раздела
 
Игорь Орлов: «Прибрежный лов и рыболовный туризм – это социальные проекты»
Игорь Орлов: «Прибрежный лов и рыболовный туризм – это социальные проекты»
В дни Маргаритинской ярмарки Архангельск стал международной площадкой для обсуждения наиболее значимых для северных стран вопросов по развитию рыбопромышленной отрасли.
вчера 23:17
60
 
Авиакомпания «Нордавиа» продолжает трепать нервы архангельским пассажирам
Авиакомпания «Нордавиа» продолжает трепать нервы архангельским пассажирам
Вчерашний вечерний рейс авиаперевозчика из Москвы в Архангельск в очередной раз был задержан. Пассажиры вынуждены были провести в аэропорту лишние четыре часа. Домой люди вернулись далеко за полночь.
вчера 18:46
241
 
Делегация Китая обсуждает в Архангельске возможности организации арктических туров
Делегация Китая обсуждает в Архангельске возможности организации арктических туров
Делегация КНР прибыла в Архангельскую область для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере туризма. Визит состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки, стартовавшей сегодня в столице Поморья.
вчера 17:43
232 1
naprimer: Туризм- дело хорошее, но за этими ребятами нужен глаз да глаз. Показывали шамана с...
 
Поморье и Норвегия: сохраняя традиции и открывая новые грани сотрудничества
Поморье и Норвегия: сохраняя традиции и открывая новые грани сотрудничества
Сохранение лучших традиций добрососедства и развитие сотрудничества обсудили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.
вчера 17:23
208 1
Vadimych: Последний абзац доставляет. Эти мантры про судостроение когда -нибудь выльются во что то...
 
В Архангельске открылся второй Центр ипотечного кредитования Cбербанка
В Архангельске открылся второй Центр ипотечного кредитования Cбербанка
19 сентября в торжественной обстановке Сбербанк открыл новый специализированный офис на Воскресенской, 99.
вчера 12:39
520
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080