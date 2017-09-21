Игорь Орлов: «Прибрежный лов и рыболовный туризм – это социальные проекты»

В дни Маргаритинской ярмарки Архангельск стал международной площадкой для обсуждения наиболее значимых для северных стран вопросов по развитию рыбопромышленной отрасли.

В числе ярких событий деловой программы – российско-норвежская конференция по теме организации прибрежного и любительского рыболовства.



Работу возглавили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, член совета губернии Финнмарк Реми Странд и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.



Участие приняли представители власти, отраслевых объединений и предпринимательского сообщества.



Игорь Орлов акцентировал внимание на особой значимости и актуальности тематики конференции:



«Рыба веками составляла основной продукт питания коренного населения побережья Баренцева и Белого моря. Важно сохранить эти традиции. Необходимо учитывать интересы населения отдалённых территорий, для которых рыбный промысел является основой существования».



Губернатор подчеркнул: развитие прибрежного и любительского рыболовства в Архангельской области – это, прежде всего, социальные проекты.



— Они должны быть направлены на поддержку деятельности рыболовецких колхозов Поморья, от которых зависит качество жизни в деревнях и посёлках на побережье Белого моря, – отметил Игорь Орлов. – Это и добыча рыбы для нужд населения, и развитие экологически ориентированного рыболовного туризма, которому предстоит стать важнейшей составляющей туриндустрии Архангельской области.



Для этого, продолжил глава Поморья, необходимо совместными усилиями всех заинтересованных сторон выработать чёткий набор правил и продолжить работу по совершенствованию законодательства.



К примеру, одним из эффективных инструментов могла бы стать передача регуляторных функций в сфере прибрежного и любительского рыболовства на уровень регионов.

По словам Реми Странда, для норвежских поселений развитие рыболовного туризма также является стратегическим направлением.



— Рыбная промышленность в сочетании с рыболовным туризмом даёт отрасли новый вектор развития и делает действительно сильной экономику прибрежных территорий, – сказал член совета губернии Финнмарк.



— В числе приоритетов национальной политики Норвегии значится море, – добавил Эрик Сведал. – Оно всегда было и остаётся источником доходов для значительной части населения страны, а также имеет огромное значение для благосостояния граждан в будущем. И именно деятельность, связанная с морем, сильнее всего объединяет Россию и Норвегию.



Петр Савчук обратил внимание на высокую результативность и эффективность работы смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.



— При организации сотрудничества и взаимодействия в рыбной отрасли России с США и другими странами, опыт работы смешанной российско-норвежской комиссии можно использовать как образец, – сказал замглавы Росрыболовства.



Петр Савчук также отметил, что Архангельская область в рыбопромышленной отрасли страны выходит на совершенно новые позиции как регион, активно нацеленный на развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, судостроения, аквакультуры.



Опыт Поморья в части развития прибрежного и любительского рыболовства на конференции представила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова:



«В Архангельской области из 19 предприятий, осуществляющих океанический судовой промысел, 15 осваивают вместе с тем квоты добычи трески и пикши, выделенные для прибрежного рыболовства. В основном это – рыболовецкие колхозы, которые являются поселкообразующими предприятиями».



Доля прибрежного рыболовства от общего объёма квот, выделенных региону, составляет 8 процентов: 11,1 тыс. тонн из 138 тыс. тонн.



Основными объектами промысла являются морские водоросли (ламинария и фукус), беломорская сельдь, навага, сёмга, горбуша.



— Отдельно следует отметить добычу морских водорослей в Белом море, заготовкой и глубокой переработкой которых на протяжении уже ста лет занимается Архангельский опытный водорослевый комбинат. Ежегодный объем добычи превышает 1 тыс. тонн, – говорит министр.



Производство сосредоточено на трёх видах продукции: агар для кондитерской и микробиологической промышленности, альгинат натрия – для текстильной, маннит – для фармацевтической.



При этом предприятие нацелено на увеличение объёмов добычи и расширении линейки выпускаемой продукции, в том числе препаратов медицинского характера.



Ирина Бажанова подчеркнула: развитие прибрежного рыболовства даёт возможность создавать новые рабочие места, улучшать снабжение жителей высококачественными рыбными товарами, вводить в рыбохозяйственный оборот дополнительные ресурсы.



По словам министра АПК и торговли Поморья, любительское и спортивное рыболовство в регионе осуществляют свыше 250 тыс. человек.



В Белом море организован лов беломорской сельди, наваги, сёмги и горбуши, а в реках и озёрах – леща, щуки, судака, налима.



За прошлый год объём добычи по путёвкам составил 23 тонны. Однако для наиболее эффективного развития любительского и спортивного рыболовства необходимо введение нового порядка.



— Принятие федерального закона о любительском рыболовстве и создание соответствующей нормативной правовой базы с учетом особенностей рыболовства в различных регионах России позволит решить многие вопросы рыболовов-любителей, – заключила Ирина Бажанова.



Своим опытом по развитию прибрежного и любительского рыболовства, в том числе с туристским уклоном, на конференции поделились представители Норвежского Директората по рыболовству, Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, Кенозерского национального парка, ряда научно-исследовательских институтов России, а также рыболовецких колхозов Поморья.