Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
17.09.17
1323
18.09.17
729
18.09.17
670
18.09.17
670
18.09.17
591
18.09.17
465
18.09.17
383
реклама
реклама
Новости компаний
18.09.17
220
18.09.17
165
18.09.17
154
18.09.17
154
18.09.17
145
19.09.17
136
19.09.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Готовность №1: Архангельская область завершает подготовку к отопительному сезону

вчера 19:40
279 1
Отопительный сезон во всех муниципальных образованиях региона начат в установленные сроки. Об этом на заседании областного правительства сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Александр Ерулик.
 >
Завершение подготовки объектов коммунального хозяйства и энергетического комплекса региона к предстоящей зиме стало одной из основных тем очередного заседания правительства области.

Как было отмечено, по состоянию на 15 сентября 2017 года общая готовность объектов ТЭК и ЖКХ характеризуется следующими показателями: фактическая готовность жилого фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей составила 99 процентов от плана, создание нормативного запасов топлива – 104 процента.

Несколько отстают показатели по электрическим сетям, но их готовность не влияет на начало отопительного сезона – ремонтные работы проводятся круглогодично.

Особое внимание уделяется вопросам «северного завоза». Как отметил Александр Ерулик, на данный момент в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов поставлено  более 15 тысяч тонн каменного угля и более 9 тысяч тонн дизельного топлива.

Муниципальные образования продолжают работу по созданию нормативного запаса топлива на предстоящий отопительный период, контракты на поставку заключены.

Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул необходимость своевременного лицензирования теплоснабжающих организаций – это один из прямых критериев оценки степени готовности муниципалитетов.

Кроме того, профильному министерству поручено взять на особый контроль ход завершения подготовки к отопительному сезону в ряде муниципалитетов, где в прошлые годы были проблемы с подготовкой к зиме.

Так, в Няндоме в соответствии с постановлением главы района, отопительный сезон начали с 15 сентября. На территории муниципалитета находится 20 локальных котельных, а теплоснабжающей организацией является АО «Архоблэнерго».

18 сентября после завершения неотложных ремонтных работ была запушена в работу котельная «Квартальная», сегодня  – котельная «Центральная». В настоящий момент производится подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения.
Автор: dvinalander
279 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
kemastreet
19.09.17
21:33
Днём батареи еле-еле,к ночи совсем холодные.К счёту за отопление добавляется и за эл.энергию.В мэрыи так же?
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
Общество | Новости раздела
 
Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
Всероссийская акция «Закон нужен сейчас» проходила в минувшие выходные во многих городах страны. В Архангельске она состоялась на проспекте Чумбарова-Лучинского.
сегодня 00:13
168
 
Готовность №1: Архангельская область завершает подготовку к отопительному сезону
Готовность №1: Архангельская область завершает подготовку к отопительному сезону
Отопительный сезон во всех муниципальных образованиях региона начат в установленные сроки. Об этом на заседании областного правительства сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Александр Ерулик.
вчера 19:40
280 1
kemastreet: Днём батареи еле-еле,к ночи совсем холодные.К счёту за отопление добавляется и за эл...
 
Власти Архангельска добились ускорения работ по обновлению Чумбаровки
Власти Архангельска добились ускорения работ по обновлению Чумбаровки
Темпы реконструкции участка проспекта Чумбарова-Лучинского по федеральной программе благоустройства городской среды заметно активизировались. Это произошло после жёсткого разговора руководства муниципалитета с подрядчиком.
вчера 19:37
625 1
Vadimych: Судя по фотке, применена метода Добрым словом и киянкой с измазанной кровью рукояткой...
 
Росреестр будет добиваться сноса «самостроя» на землях сельхозназначения в Поморье
Росреестр будет добиваться сноса «самостроя» на землях сельхозназначения в Поморье
Судом апелляционной инстанции оставлены в силе судебные решения о сносе самовольных построек в Приморском районе Архангельской области. Это уже четвертый за месяц вердикт суда, касающийся ликвидации «самостроя» на территории муниципалитета.
вчера 19:05
506
 
Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
В рамках Маргаритинки, которая стартует в Архангельске 21 сентября, судебные приставы проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах».
вчера 18:18
403 2
Boater: В Госдуме поищите во время сессии. ...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080