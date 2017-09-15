Глава «Архречпорта» попал под «уголовку» за 100-милионную «экономию» на налогах

Уголовное дело возбуждено Архангельским следственным отделом Северо-Западного следственного управления на транспорте по итогам проверки, проведенной в прошлом году.



По данным правоохранителей, в 2014-2015 годах руководитель «Архречпорта» умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации и НДС путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений.



В результате фальсификаций государство недополучило порядка 108 миллионов рублей, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Если факты подтвердятся в суде, руководству предприятия грозит до 6 лет тюрьмы.