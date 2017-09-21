Делегация Китая обсуждает в Архангельске возможности организации арктических туров

Делегация КНР прибыла в Архангельскую область для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере туризма. Визит состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки, стартовавшей сегодня в столице Поморья.

В составе делегации – представители Государственного управления по делам туризма КНР во главе с заместителем начальникам Департамента международного сотрудничества Фэн Литао, ведущих туристических компаний Китая, а также российской туристической ассоциации «Мир без границ», которая занимается продвижением китайско-российского туризма.



Китайские партнёры познакомились с культурными достопримечательностями Архангельска и обсудили возможности развития туризма на встрече в правительстве региона.



— В эти дни в столице Поморья проходит традиционная Маргаритинская ярмарка, которая объединяет большое количество мероприятий деловой, торговой и культурной программ и собирает много гостей, – подчеркнула на встрече заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Надеюсь, что ваш визит станет добрым знаком в развитии нашего сотрудничества, и мы найдем конструктивные подходы для развития туризма.



Господин Фэн Литао отметил, что поездка китайской делегации в Архангельскую область стала логичным развитием двусторонних контактов, установленных на международном форуме «Арктика – территория диалога», который прошёл в Архангельске в марте этого года. Напомним, в форуме принимал участие вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.



В 2016 году количество туристов из Китая, посещающих различные страны, составило 120 миллионов человек. Объем средств, которые тратят китайские туристы, по словам Фэн Литао, достигает сотен миллиардов долларов. Растёт и российско-китайский туристический обмен. Так, в прошлом году количество россиян, посетивших Китай, составило 1,45 миллиона человек, а китайских туристов, приехавших в Россию, – 1,6 миллиона человек.



Руководитель китайской делегации подчеркнул, что видит хорошие перспективы сотрудничества с Архангельской областью в сфере туризма.



Как сообщил управляющий директор компании «Тари Тур», член ассоциации «Мир без границ» Игорь Кузьмин, перспективным направлением для увеличения турпотока китайских гостей может стать арктический туризм.



При этом развитию сотрудничества Архангельской области с Китаем в сфере туризма может помочь внедрение программы «China Friendly» в гостиницах Архангельска. Это программа призвана создать комфортную среду пребывания для китайских туристов и направлена на продвижение российского турпродукта на международном рынке.



Игорь Кузьмин сообщил о возможности организации встречи представителей этой программы с заинтересованными туроператорами и отельерами Поморья.



Детали сотрудничества и возможности организации туров в Поморье будут обсуждаться сегодня на совещании с участием министерства культуры Архангельской области и ведущих туроператоров региона, которое состоится на пароходе «Николай Гоголь».



Программа совещания с представителями региональных туроператоров предполагает презентацию не только обычных туров, но и индивидуальных и эксклюзивных предложений с акцентом на арктическую тематику.



В рамках встречи обсуждались и другие направления возможного двустороннего сотрудничества. Так, заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» Николай Евменов сообщил о готовности установления побратимских связей между столицей Поморья и одним из городов Китая.



Кроме того, представители стройиндустрии региона заинтересованы в изучении передового опыта строительства в КНР. С этой целью архангельская делегация в ближайшее время планирует посетить одну из крупнейших выставок в сфере строительных технологий в Китае.

Николай Евменов также подчеркнул, что с целью создания комфортной городской среды планируется реализовать проект подсветки знаковых памятников – в первую очередь, Вечного огня и монумента участникам северных конвоев. Это будет способствовать привлечению внимания архангелогородцев и гостей города к знаковым историко-культурным объектам.

В развитии сотрудничества с КНР заинтересован и Северный (Арктический) федеральный университет.



Как рассказала начальник управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина, речь может идти о развитии академических партнёрских связей вуза с китайскими университетами в рамках образовательных программ, в том числе в режиме он-лайн; приглашении преподавателей из КНР для чтения лекций студентам САФУ; организации стажировок архангельских студентов в Поднебесной по обучению китайскому языку и в сфере туризма.



Со своей стороны федеральный университет мог бы предложить программы русского языка как иностранного для китайских специалистов. Отметим. что сегодня в САФУ уже обучается более 60 студентов из КНР.