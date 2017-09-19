Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке

Впервые у посетителей ярмарки будет возможность проверить себя на наличие задолженностей. Для этого в фойе Дворца спорта 21 и 22 сентября с 10:00 до 19:30 будет организован «мобильный пункт» судебных приставов. Здесь же можно будет и оплатить имеющиеся долги - денежные средства судебные приставы примут по квитанционной книжке.Напомним, что, в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, а также выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и ограничивать в спецправе на управление транспортным средством.Во избежание применения мер принудительного взыскания архангельские приставы рекомендуют северянам воспользоваться предоставленной возможностью и рассчитаться с долгами, совершая покупки на Маргаритинской ярмарке.