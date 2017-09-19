Архангельские энергетики предупреждают похитителей электричества: риск не оправдан!

За 8 месяцев 2017 года сотрудники производственного отделения «Архангельские электрические сети» составили 48 актов безучетного потребления в объеме 385 тысяч кВт⋅ч на физических лиц и 25 актов в объеме 7 млн кВт⋅ч на юридических лиц. Потребителям выставлены счета, доля за услуги по передаче электроэнергии в которых составила 138 тысяч рублей и 26 млн руб. соответственно. Задолженность взыскивается в судебном порядке.



Так, в ходе плановой проверки приборов учета 17 августа в Северодвинске энергетики в одном из баров по ул. Советская выявили факт безучетного потребления электроэнергии. Вновь, как и в прошлом году, электроплита и духовой шкаф были подключены в сеть до прибора учета, что обеспечивало хозяевам заведения мнимую «экономию» на оплате электроэнергии. На правонарушителей был составлен акт о безучетном потреблении в объеме 62 тысячи кВт⋅ч на сумму 291,5 тыс. рублей только за услуги по передаче электроэнергии. Общий счет за незаконно использованную электроэнергию (с учетом стоимости ресурса и сбытовой надбавки) составил порядка 600 тысяч рублей. Кстати, в прошлый раз владельцы бара уже попадались на воровстве электроэнергии и получали аналогичный акт, однако, видимо, перспектива платить за свет в несколько раз больше своего реального потребления нисколько не пугает злостных нарушителей.



Чем больше предприятие, в котором допускают неучтенное электропотребление, тем серьезнее оказываются последствия при выявлении подобных фактов. Так, во время плановой проверки приборов учета сотрудники сетевой компании в одном из государственных учреждений в Соломбальском округе г. Архангельска выявили факт безучетного потребления. Электросчетчик по всем признакам был неисправен: не работали индикаторы, не менялись показания, отсутствовал ток под нагрузкой по фазе «С». Проверка проводилась в присутствии главного инженера данного предприятия.



По закону потребитель несет ответственность за исправность прибора учета, иначе говоря, неисправность счетчика не освобождает от обязанности платить, вне зависимости от того, был ли он умышленно остановлен или сломался непреднамеренно. Согласно постановлению Правительства РФ №442 объем безучетно использованной электроэнергии рассчитывается как сумма максимальной мощности всех электроприборов потребителя, помноженная на их круглосуточную непрерывную работу в течение года или с момента предыдущей проверки, если она проводилась менее, чем год назад. Объем потребления, который должен будет в таком случае оплатить нарушитель, в разы превышает количество фактически использованной электроэнергии. Данная мера направлена на профилактику энерговоровства.



В отношении нарушителей был составлен акт о безучетном потреблении за 262 дня (с даты прошлой проверки) в объеме 2 млн кВт⋅ч на сумму почти 13 млн рублей, из которых составляющая за передачу электроэнергии - 7 млн 210 тысяч рублей, остальное – стоимость выработки электроэнергии и сбытовая надбавка. Организация отказалась оплачивать счет в добровольном порядке. В настоящее время дело о взыскании рассматривается в Арбитражном суде Архангельской области. Помимо предписания о выплате долга, правонарушителю грозит серьезный административный штраф и оплата судебных издержек.



Напомним, с 1 января 2016 года административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям значительно ужесточилась. Согласно статье 7.19. КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ). При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.



«Риск не оправдан. Наши работники, используя современные методы и технологии, обязательно выявят воровство электроэнергии, - пояснил заместитель директора по развитию и реализации услуг «Архангельских электросетей» Александр Юрьев. - Усиливая борьбу с хищениями электроэнергии, мы, прежде всего, защищаем интересы добросовестных потребителей. Незаконные подключения забирают часть мощности и увеличивают нагрузку на сеть, а значит – влекут за собой снижение качества электроснабжения, могут вызвать падение уровня напряжения в сети и перебои в работе бытовой техники».



Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета. О фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии бдительные граждане могут сообщить по телефону горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Звонок бесплатный.

