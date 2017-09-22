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Общество | Главные новости

Архангельская область первой из регионов России подпишет соглашение с Сербией

вчера 14:45
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Это подтвердили губернатор Игорь Орлов и заместитель Председателя Правительства автономного края Воеводина Республики Сербия Иван Джокович во время двусторонней встречи в Архангельске.
 
 
 
 
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Первый визит делегации Сербии в Архангельскую область состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки – крупнейшего делового и торгового форума Северо- Запада России.

Планируется, что соглашение между правительством Архангельской области и автономным краем Воеводина Республики Сербия будет подписано в 2018 году.

— При поддержке Министерства иностранных дел России мы вышли с инициативой  об установлении двусторонних отношений с автономным краем Воеводина по ряду направлений, в том числе экономике, торговле, образовании, культуре и туризму. Соглашение сейчас находится в стадии подготовки. Нет сомнений, что это станет началом нового этапа развития наших отношений, – сообщил Игорь Орлов.

Как подчеркнул Иван Джокович, подписание  первого соглашения на межрегиональном уровне станет ещё одним шагом в  укреплении внешнеполитических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Архангельская область уже имеет торгово-экономические связи с Сербией, экспортируя на европейский рынок продукцию целлюлозно-бумажной промышленности.

В 2015 году товарооборот с республикой составил 4 миллиона долларов США. Кроме того, развивается  сотрудничество между архангельскими и сербскими вузами.

В настоящий момент, про словам Игоря Орлова, Архангельская область заинтересована в продвижении продукции, представленной предприятиями лесной и рыбной отраслей, биоэнергетики, аквакультуры, в расширении контактов в сфере туризма.

Сербская сторона видит большой потенциал в расширении сотрудничества с Архангельской областью в экономике, торговле, деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности, туризме.

– Интерес к сотрудничеству очень большой, и сегодняшняя встреча станет первым шагом к его продолжению, – отметил Иван Джокович. – Мы сделаем всё, чтобы наше правительство оказало поддержку в подготовке соглашения, и документ был готов в первой половине 2018 года.
Автор: dvinalander
263 2
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Vadimych для Boater
22.09.17
23:20
Boater, Карапетян и сам припрётся.
 
+ 0 -
Boater
22.09.17
18:40
Будем с Сербией в Арктике сотрудничать и Карапетяна позовем.
 
+ 0 -
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