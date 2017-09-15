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Общество | Главные новости

120-летие городской телефонной сети отметили в Архангельске в ностальгическом стиле

вчера 18:20
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Сегодня на проспекте Чумбарова-Лучинского установлен таксофон полувековой давности, по которому архангелогородцы и гости столицы Поморья могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные номера в пределах Архангельской области.
 
 
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Фото: arhcity.ru
Фото: arhcity.ru
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В центре Архангельска торжествено открыли ретро-таксофон образца 1969 года
Функционирующая ретро-будка стала подарком компании «Ростелеком» архангелогородцам в честь 120-летия городской телефонной сети. К слову, сам телефон подключён к цифровой сети, поскольку последняя аналоговая АТС в Архангельске на этой неделе прекратила свою работу.

В церемонии открытия телефона-автомата принял участие и градоначальник. Игорь Годзиш сделал первый звонок из ретро-будки, связавшись по телефону со своей супругой.

По словам директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Прищемихина, также присутствовавшего на мероприятии, сегодняшний подарок - это своеобразный символ связи поколений, напоминающий о том, как важно бережно хранить историю, иногда оглядываясь назад и вспоминая пройденный путь. 

В своей ответной речи глава города поблагодарил связистов за столь креативный подарок, добавив, что любые идеи, направленные на то, чтобы сделать Архангельск лучше, красивее и интереснее, будут находить всестороннюю поддержку со стороны властей. 

К слову, аналогичная кабинка с таксофоном была установлена компанией «Ростелеком» на праздновнии Дня города в 2012 году. Раритет образца 1969 года расположен у входа в центральный офис оператора связи на пр. Ломоносова. 
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