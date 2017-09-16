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Культура | Главные новости

Северодвинский рокер попал в число участников проекта «Голос» в новом сезоне

сегодня 12:58
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Уроженец Архангельской области прошёл минувшим летом отборочный тур и принял участие в слепых прослушиваниях на популярном музыкальном проекте Первого канала.
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Лидер группы «Ангел дорог», перебравшийся в начале двухтысячных из Северодвинска на ПМЖ в Санкт-Петербург, участвовал в кастинге проекта в июле этого года. По итогам первого этапа Артём Уланов вошёл в число полутора сотен вокалистов из 10 тысяч музыкантов, заявившихся на слепые прослушивания.

Съемки проходили в августе в Останкино. В составе жюри – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея, Дмитрий Билан. Наш земляк исполнил композицию «Никто не услышит» группы «Чайф». Свое участие в популярном проекте 40-летний музыкант и шоумен объяснил желанием развлечься и порядовать друзей.

Напомним, в прошлом сезоне еще один уроженец Поморья попробовал свои силы в популярном телешоу. 26-летний Михаил Житов, также покинувший, к слову, родные края в поисках музыкальной славы, дошел до полуфинала и занял в итоге 5 место. 

Видеосюжет: Котлас-ТВ

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