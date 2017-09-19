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Культура | Главные новости

Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске

вчера 12:28
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20 сентября в Камерном зале Поморской филармонии стартует традиционный фестиваль классической музыки. Откроет его серией концертов органной музыки основатель международного камерного форума Виктор Ряхин.
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Концерт «Согласование времён» лауреата всероссийских конкурсов Виктора Ряхина станет первым музыкальным вечером фестиваля. Этого музыканта архангельской публике долго представлять не приходится - виртуозного органиста и превосходного рассказчика всегда ждут в нашем городе. Он является основателем фестиваля и много лет был главным органистом и органным мастером Поморской филармонии.

Виктор Ряхин откроет фестиваль музыкой И.С.Баха, Г.А.Меркеля, М.Регера, О.Янченко. Начало концерта в 18:30.
 
Международный проект в этом году объединяет сразу несколько стран: Россию, Норвегию, Японию и Италию. В сентябре Король музыкальных инструментов три раза соберёт своих почитателей в Камерном зале. В сопровождении его звучного голоса зрители Филармонии вплотную подойдут к открытию Юбилейного концертного сезона.
Автор: Филармония
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Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске
Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске
20 сентября в Камерном зале Поморской филармонии стартует традиционный фестиваль классической музыки. Откроет его серией концертов органной музыки основатель международного камерного форума Виктор Ряхин.
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