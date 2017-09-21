Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре

«Аргиш надежды» («Енава мюд») вновь собирает творческое сообщество и поклонников народной музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного вокала.



На три дня с 6 по 8 октября столица Заполярья будет раскрашена сиянием национального колорита и положительных эмоций. В этом году «Аргиш надежды» посвящен Году экологии в России и Году добра в НАО, его девиз - «Добрая энергия Арктики», а объединяет он представителей всех Арктических регионов России.



Поморье представит группа артистов «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народной песни и танца «Дивованье» молодёжного культурного центра «Луч». За годы своей концертной и просветительской деятельности, коллектив стал олицетворением и неотъемлемой частью хорового, ансамблевого и вокально-исполнительского культурного наследия города Архангельска.



Следует отметить, что за свой творческий путь, коллектив добился больших результатов и является лауреатом фестиваля патриотической песни, победителем фестиваля творческой молодёжи городов героев и городов воинской славы России, победителем всероссийского конкурса народной песни.



В репертуаре ансамбля используются произведения областей северо-запада России, духовные песнопения церковной епархии в обработке и в аутентичном формате, а также произведения советских и российских авторов, что отображает многогранность и сохранение формы хорового и ансамблевого голосоведения в лучших традициях жанровой стилистики в сопровождении народных инструментов, фортепиано и а-capello.

