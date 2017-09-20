«Туристический итальянский язык к новогодним каникулам»: старт занятий

Время занятий: будние дни и по субботам (днем или вечером). Периодичность: один или два раза в неделю.Я хочу, чтобы вы знали итальянский язык и могли общаться с итальянцами на самые разнообразные повседневные темы.Стоимость 1 занятия в паре - 2500 руб., семья из 3-х человек (1 занятие) - 3000 руб.Звоните: +79600028017, Инна Владимировна Ревенчук.