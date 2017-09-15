Заявление на ежемесячную денежную выплату можно подать в электронном виде
вчера 22:46
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В Архангельской области насчитывается более 107 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.
Подать заявление на установление ЕДВ можно в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР www.pfrf.ru.
После подачи заявления гражданину необходимо в течение 5 дней обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда было направлено электронное заявление, и представить необходимые документы. Перечень документов
для назначения ЕДВ размещен на сайте Пенсионного фонда.
Как правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией по инвалидности, заявление на которую также можно подать через интернет. Запланировать визит в ПФР можно в удобное время с помощью предварительной записи на прием на сайте www.pfrf.ru
.
Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru
. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.