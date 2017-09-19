Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
вчера 18:51
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Проектами благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», изначально предусматривается установка детских игровых площадок.
Не стал исключением и жилой комплекс «Омега Хаус». Детская площадка нового жилого комплекса получит сертифицированное эластичное, травмобезопасное, препятствующее скольжению и водопроницаемое покрытие, чтобы в любую погоду оставаться сухой.
Реализация проекта холдинга «Аквилон Инвест» по комплексной застройке набережной Северной Двины в Архангельске, частью которой является ЖК «Омега Хаус», идет по графику. В настоящее время на стройплощадке жилого комплекса полностью завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.
Всего в жилом комплексе общей площадью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 326 квартир. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн.
На 2-й очереди жилого комплекса (118 квартир) прошла итоговая проверка – получено заключение инспекции госстройнадзора о соответствии здания проекту. Подписан акт ввода дома в эксплуатацию.
На 3-й очереди закончено строительство коробки здания, устройство кровли, пожарных лестниц, внутриквартирных перегородок и внутреннего водостока. Выполнена штукатурка стен, монтаж оконных и балконных блоков, завершается остекление балконов. Полностью проложены внутридомовые электросети, заканчивается монтаж систем отопления, водопровода и канализации. Ведутся работы по устройству стяжки полов, и монтажу дверей в квартиры. Продолжается установка лифтового оборудования.
Сдача 3-й очереди
ЖК «Омега Хаус» запланирована в 4-м квартале текущего года.