В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка

Открытку тиражом 2500 экземпляров Почта России выпустила к юбилейному Форуму организации «15 лет вместе!» .



В церемонии гашения почтовой открытки специальным штемпелем «Москва – столица России» приняли участие генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Почтовая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.



На площадке Форума был установлен специальный ящик Почты России. Все участники и гости мероприятия получи возможность бесплатно отправить эксклюзивные почтовые открытки во все города России прямо с площадки форума.



Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства создана 18 сентября 2002 г. для содействия консолидации предпринимателей и граждан для участия в формировании благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики. Основными задачами организации являются: защита прав и интересов предпринимателей; создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах; содействие обеспечению доступа малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам; стимулирование развития предпринимательской активности и многое другое.



«Опора России», являющаяся крупнейшей бизнес-сетью страны, имеет действующие во всех 85 регионах отделения, 15 представительств за рубежом. Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий, иных членов формируют Некоммерческое партнерство «Опора». «Опора России» и НП «Опора» вместе объединяют около 450 тысяч малых и средних предпринимателей.