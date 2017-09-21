В библиотеке имени Е.С. Коковина состоялась встреча с писателем Александром Тутовым
вчера 17:30
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Автор рассказал ребятам о начале своего творческого пути. Ещё будучи школьником, он отправил свой рассказ на конкурс, объявленный по радио. За свою жизнь Александр Николаевич написал около 30 книг.
Писатель размышляет об истории, медицине, сочинил также несколько фантастических произведений в жанре «космической оперы» и детский лесной детектив «Потапыч и Миша».
Рассказывая о детективе «Потапыч и Миша», писатель сообщил, что эта книга придумана им для семейного чтения и может быть интересна как детям, так и взрослым. Буквально на днях автор закончил работу над продолжением истории про детективное агентство Миши, а в дальнейшем планирует написать ещё пять историй о полюбившихся персонажах.
Дети интересовались, какое из своих произведений он считает самым любимым. Александр Николаевич ответил, что это повесть «Русские в Сараево» о войне в Югославии. Данная книга получила литературную премию «Золотой Витязь» и стала известной не только в России.
Встреча прошла в форме открытого диалога, ребята и взрослые смогли задать автору вопросы не только о его творчестве. Школьники спрашивали о детстве писателя, откуда появился его интерес к литературе, чем автор занимается в свободное от сочинения историй время.
По окончании встречи Александр Николаевич прочитал ребятам отрывок из своей книги «Казачьи былины» и подарил книги со своими автографами.
Получить дополнительную информацию и записаться на мероприятия библиотеки можно по телефонам: 24-78-04; 24-78-25.