В библиотеке имени Е.С. Коковина состоялась встреча с писателем Александром Тутовым

Писатель размышляет об истории, медицине, сочинил также несколько фантастических произведений в жанре «космической оперы» и детский лесной детектив «Потапыч и Миша».Рассказывая о детективе «Потапыч и Миша», писатель сообщил, что эта книга придумана им для семейного чтения и может быть интересна как детям, так и взрослым. Буквально на днях автор закончил работу над продолжением истории про детективное агентство Миши, а в дальнейшем планирует написать ещё пять историй о полюбившихся персонажах.Дети интересовались, какое из своих произведений он считает самым любимым. Александр Николаевич ответил, что это повесть «Русские в Сараево» о войне в Югославии. Данная книга получила литературную премию «Золотой Витязь» и стала известной не только в России.Встреча прошла в форме открытого диалога, ребята и взрослые смогли задать автору вопросы не только о его творчестве. Школьники спрашивали о детстве писателя, откуда появился его интерес к литературе, чем автор занимается в свободное от сочинения историй время.По окончании встречи Александр Николаевич прочитал ребятам отрывок из своей книги «Казачьи былины» и подарил книги со своими автографами.Получить дополнительную информацию и записаться на мероприятия библиотеки можно по телефонам: 24-78-04; 24-78-25.