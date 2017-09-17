В Архангельске вновь стартует фестиваль «Виват, студент!»
сегодня 19:51
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Активных и креативных студентов техникумов и колледжей ждут на XIII городском фестивале студенческого творчества «Виват, студент!». Он будет проходить с 22 сентября 2017 года по 25 января 2018 года.
В 2017 году связи с 80-летием Архангельской области все мероприятия фестиваля посвящены этому событию и объединены темой «Моя родина». Организатором выступил молодёжный культурный центр «Луч» при поддержке управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска и правительства Архангельской области.
В рамках фестиваля состоятся следующие конкурсы: «Приветствие», фотокросс, вокальный конкурс, конкурс видеоработ «Студенческая жизнь – это…», конкурс художественного слова и театрально-эстрадных миниатюр, хореографический конкурс, спортивно-творческий конкурс.
В фестивале принимают участие команды численностью от 10 до 12 человек, члены которой являются учащимися образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Архангельской области. Каждое учебное заведение имеет право представить одну команду, члены которой принимают участие в мероприятиях фестиваля.
Цель фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм молодежного студенческого творческого общения.
Заявки на участие подаются до 20 сентября 2017 года в письменном или электронном виде в МКЦ «Луч» (163000, г. Архангельск, Первомайская, 3, контактное лицо – Яна Евгеньева, телефон 8(8182) 683 009, эл. почта molod.luch@yandex.ru
c пометкой «Виват, студент!»).
Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 22 сентября с 14:00 в молодёжном культурном центре «Луч» по адресу: Первомайская, 3.
У тебя есть уникальный шанс показать свои таланты, получить объективную оценку жюри, повысить своё мастерство. Море драйва и отличное настроение гарантировано!
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здесь.