В Архангельске состоялась методплощадка по развитию творческого потенциала молодёжи

Главная цель методической площадки - повышение профессиональных компетенций, а также эффективности взаимодействия муниципальных учреждений культуры и профессиональных образовательных учреждений в направлении развития форм молодежного творческого общения.



В рамках площадки состоялись тренинги и мастер-классы на развитие креативного мышления и творческого потенциала у молодёжи: «Влияние субкультур на формирование личности подростков и молодёжи», дискуссионная площадка «Участие учреждений культуры в процессе формирования творческой личности: на примерах молодежных коллективов и объединений», мастер-класс по режиссуре массовых молодежных событий от Татьяны Быстровой, тренинг «Создание молодежного мероприятия: способы организации и привлечения молодежи» от Дарьи Ульяновой и многое другое.



По результатам обучения все участники площадки получили сертификаты.



Организатором методплощадки выступил молодёжный культурный центр «Луч» при поддержке управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска.

