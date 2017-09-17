В Архангельске состоялась методплощадка по развитию творческого потенциала молодёжи
сегодня 20:05
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14-15 сентября в Архангельске на базе молодёжного культурного центра «Луч» прошла областная методическая площадка для специалистов по работе с молодежью «Развитие творческого потенциала молодежи».
Главная цель методической площадки - повышение профессиональных компетенций, а также эффективности взаимодействия муниципальных учреждений культуры и профессиональных образовательных учреждений в направлении развития форм молодежного творческого общения.
В рамках площадки состоялись тренинги и мастер-классы на развитие креативного мышления и творческого потенциала у молодёжи: «Влияние субкультур на формирование личности подростков и молодёжи», дискуссионная площадка «Участие учреждений культуры в процессе формирования творческой личности: на примерах молодежных коллективов и объединений», мастер-класс по режиссуре массовых молодежных событий от Татьяны Быстровой, тренинг «Создание молодежного мероприятия: способы организации и привлечения молодежи» от Дарьи Ульяновой и многое другое.
По результатам обучения все участники площадки получили сертификаты.
Организатором методплощадки выступил молодёжный культурный центр «Луч» при поддержке управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска.