В Архангельске пройдет ежегодный форум «Молодежь в действии»

В 2017 году событие состоится 1-3 декабря. Программа форума будет сформирована совместно с участниками добровольческих отрядов и будет насыщена образовательными программами, посвященными развитию коммуникативных навыков, навыков по постановке и достижению целей, компетенций владения иностранными языками. Каждый день форума будет завершаться ярким творческим событием.



Традиционно целью форума является формирование и развитие у молодых людей навыков организации и проведения социально-значимых мероприятий.



Для участия необходимо направить заявку на e-mail: tkachevaaa@arhcity.ru.

