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Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»

вчера 13:30
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Познакомиться с ходом работ на объектах смогли участники очередной экскурсии по новостройкам, которую холдинг «Аквилон Инвест» организовал в минувшую субботу в городе корабелов.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Несмотря на сильный дождь, горожане не испугавшись «сюрпризов» северной погоды посетили несколько строительных площадок: ЖК «Шоколад» на пересечении ул. Индустриальной и ул. Железнодорожной, ЖК «Парус» на пл. Пашаева, и ЖК «Атмосфера» на острове Ягры.

- Экскурсия была очень познавательная. Мы многое для себя открыли, именно изнутри. Одно дело на картинках смотреть, другое – увидеть все непосредственно в процессе строительства. Здорово, что придумали эти экскурсии, мы с другой стороны открыли для себя эти новостройки, - рассказала участница мероприятия Елена Наумова.

Северодвинцы смогли  оценить планировки квартир, выполненные с использованием концепции «Разумные метры», а также качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по проекту «Двор без машин».
 
- Холдингом на всех объектах в Северодвинске внедрены передовые европейские принципы формирования внутреннего пространства квартир, которые получили название «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональными, в них нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». На каждой стадии строительства мы следим, чтобы все было на 100% идеально, потому, что любая квартира, купленная в нашем холдинге, должна быть квартирой мечты, - отметил менеджер отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Василий Мещерин.
 
Участников экскурсии в этот раз ждал сюрприз: все желающие смогли оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены строящегося жилого комплекса «Атмосфера».

- Всегда мечтал заложить кирпич и прочувствовать, как это происходит на самом деле! Это для нас очень важное событие! - поделился северодвинец Алексей Наумов.

- Написал свои данные и когда все это происходило, год, на счастье! – говорит Алексей Жаравин.

Кирпичи с автографами участников экскурсии, и возможно – будущих счастливых обладателей квартир в новом доме легли в кладку уже третьего этажа ЖК «Атмосфера». Всем, кто попробовал себя в роли каменщика подробно рассказали об особенностях данного жилого комплекса, акциях и скидках при покупке квартир.
 
Следующая экскурсия по объектам холдинга запланирована в октябре. Сейчас в Северодвинске «Аквилон Инвест» разворачивает строительство нового ЖК «Nordica», проект которого разработали финские архитекторы. А это значит, у горожан появятся новые возможности приобрести качественное и комфортабельное жилье у надежного застройщика. Ведь в сентябре холдинг «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-50 крупнейших строительных компаний России.
Автор: akviloninvest
189 0
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