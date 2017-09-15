Северодвинцы могут заложить именной кирпич в стены жилого комплекса «Атмосфера»
вчера 19:16
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16 сентября на стройплощадке первого на острове Ягры объекта холдинга «Аквилон Инвест» - жилом комплексе «Атмосфера» пройдет «Праздник кирпича».
В субботу холдинг «Аквилон Инвест» проводит в Северодвинске очередную Экскурсию по новостройкам. В конце поездки по стройплощадкам ее участники смогут оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены ЖК «Атмосфера» расположенного на ул. Дзержинского. Записаться на экскурсию можно в офисе холдинга «Аквилон Инвест» на пр. Морском, 15, 3 этаж (вход с правого торца). Телефон: (8184) 52-00-00. Все участники мероприятия получат скидку при покупке квартир в размере до 180 тыс. рублей.
Кстати, купить квартиру в новом ЖК можно с помощью эксклюзивной ипотеки от ПАО Сбербанк. Так, ежемесячный платеж за квартиру-студию площадью 26,65 кв.м при минимальном первоначальном взносе 15% составит всего 15 тыс. 657 рублей на 20 лет. А если внести 47% от стоимости квартиры, то платеж при том же сроке кредитования сократится до 9 тыс. 762 рублей. Ставки по ипотечному кредиту в ПАО Сбербанк для клиентов холдинга «Аквилон Инвест» начинаются с 7,4% годовых. Платежи можно разбить на срок до 30 лет.
Новый жилой комплекс в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности три детсада, две школы, взрослая и детская поликлиники ФОК и НТЦ «Звездочка». В нескольких минутах ходьбы – побережье Белого моря с сосновым бором и песчаным пляжем.
Общая площадь здания составляет около 12 тыс. кв. м. Внутреннее пространство квартир выполнено с использованием передовой европейской концепции «Разумные метры». Всего спроектировано 157 квартир разнообразной площади и планировок, в том числе: 24 студии, 27 классических однокомнатных, 9 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир, 37 евро-двухкомнатных, 39 евро-трехкомнатных и 2 евро-четырехкомнатных квартир. Все квартиры сдаются с «белой» отделкой, возможен заказ чистовой отделки квартир.
В настоящее время на стройплощадке полностью забиты сваи, закончено устройство железобетонного ростверка, гидроизоляция и монтаж блоков фундамента. Установлены два башенных крана. Заканчивается кирпичная кладка стен и монтаж перекрытий 3-го этажа, ведется устройство внутренних перегородок.
ЖК «Атмосфера» - это не только разнообразие планировочных решений, но и большой закрытый двор без машин с многофункциональным игровым комплексом для детей, экологичные гостевые парковки для владельцев автомобилей. Здание строится из кирпича по энергосберегающей технологии «Тёплая керамика», в окнах устанавливаются двухкамерные стеклопакеты, предусмотрено остекление лоджий и балконов, наличие светопрозрачных входные группы, помещения для консьержей. ЖК «Атмосфера» будет оборудован автоматизированным тепловым пунктом, системой пожарной сигнализации, малошумными импортными лифтами.