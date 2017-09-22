Росреестр провел «горячую линию» по вопросам определения кадастровой стоимости

В ходе «горячей линии» были затронуты также вопросы о способах оспаривания кадастровой стоимости и возможностях получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.В ходе проведения мероприятия были заданы следующие вопросы:Изменится ли кадастровая стоимость земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения в случае изменения сведений о кадастровом квартале при уточнении сведений о границах земельного участка?При изменении сведений о кадастровом квартале земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения, его кадастровая стоимость не изменится. При определении кадастровой стоимости земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения используются удельные показатели кадастровой стоимости соответствующей группы, к которой относится разрешенное использование земельного участка, а не удельные показатели кадастровой стоимости кадастрового квартала.С какой даты будет применяться оспоренная кадастровая стоимость в случае изменения ее по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости?В случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее – комиссия), данные сведения будут применяться с 1 января календарного года, в котором подано заявление в комиссию, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости той кадастровой стоимости, которую оспаривали.Благодаря телефонному консультированию граждане получили ответы на все интересующие их вопросы.