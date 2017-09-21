Рок-концерт, знаменующий открытие творческого сезона, состоится в Архангельске

Осень - это всегда особенное время, время больших начинаний. Команда МКЦ «Луч» вновь в полном составе и уже готова начинать свой творческий путь в сезоне 2017-2018!



30 сентября в 18:00 молодёжный культурный центр «Луч» приглашает всех желающих на рок-фестиваль «Точка отсчёта», посвященный открытию творческого сезона центра.



МКЦ «Луч» приглашает на День открытых дверей всех желающих. Тех, кто уже полюбил МКЦ «Луч» и тех, кто ещё никогда не был у нас в гостях. Всех, кто мечтает побывать у нас и, возможно, стать участником одного из наших многочисленных коллективов, а значит стать членом нашей дружной команды. Мы рады каждому!



Музыкальные группы, желающие выступить на отборочном туре фестиваля, могут оставить заявку по телефону 8(8182) 683 009.

