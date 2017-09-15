В Архангельске оказывают помощь в преодолении трудностей раннего материнства

В силу возраста девочкам сложно справиться самостоятельно с нахлынувшими проблемами и их эмоциональной стороной. Поэтому очень важно, чтобы рядом с девочкой-подростком был человек, которому она сможет доверять и который помог бы ей справиться с непростой ситуацией. Это могут быть не только близкие родные люди - мама, бабушка, но и профессионалы своего дела – педагог или психолог.Специалистами Центра поддержки молодой семьи для будущих мам разработан психологический тренинг «Ради будущего», целью которого является создание психологической защиты несовершеннолетней беременной (юной мамы) и её ребенка.«В ходе тренинговых занятий проводится работа на снижение страхов, сомнений и тревог перед будущим, повышение уверенности в собственных силах, формирование положительного отношения к себе и будущему ребенку. Наш опыт работы показывает, что трудности раннего материнства могут быть минимизированы, если юная женщина ощущает поддержку со стороны близких, а также получает своевременную квалифицированную помощь специалистов»,пояснила заместитель директора Центра Ольга Миловидова.