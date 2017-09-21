Неделю безопасности дорожного движения проведут в архангельской библиотеке

Мероприятие состоится в рамках недели безопасности дорожного движения и десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.Гости библиотеки смогут проверить себя, насколько хорошо они знакомы с правилами безопасного поведения на дороге и умеют ли применять эти знания на практике. Также участников мероприятия ожидают интересные дидактические и подвижные игры, такие как: «Угадай знак», «Я иду по дорожке», «Озорной светофор» и другие.Ярким моментом встречи станет шуточная тест-викторина «Правила дорожные – друзья надежные», ответив на вопросы которой можно удостовериться, насколько грамотными участниками дорожного движения является каждый тестируемый.Справки о мероприятиях библиотеки по телефону: 20-29-08.