Неделю безопасности дорожного движения проведут в архангельской библиотеке
вчера 23:30
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Со 2 по 6 октября Привокзальная детская библиотека №8 приглашает в библиотеку на познавательную и очень полезную каждому встречу «Правилам движения почет и уважение!»
Мероприятие состоится в рамках недели безопасности дорожного движения и десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Гости библиотеки смогут проверить себя, насколько хорошо они знакомы с правилами безопасного поведения на дороге и умеют ли применять эти знания на практике. Также участников мероприятия ожидают интересные дидактические и подвижные игры, такие как: «Угадай знак», «Я иду по дорожке», «Озорной светофор» и другие.
Ярким моментом встречи станет шуточная тест-викторина «Правила дорожные – друзья надежные», ответив на вопросы которой можно удостовериться, насколько грамотными участниками дорожного движения является каждый тестируемый.
Справки о мероприятиях библиотеки по телефону: 20-29-08.