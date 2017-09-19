Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска

В начале мастер-класса библиотекарь рассказала много интересного о бабочках, которые живут в нашем крае и предложила ребятам смастерить бабочку из бросового материала. Благодаря своей фантазии, каждый из ребят сделал свою неповторимую работу.Поделки из бросового материала не только красивы и необычны, но и помогают избавиться от ненужного мусора.Если у вас есть желание что-то смастерить своими руками, не спешите выбрасывать «мусор», просто примените свою фантазию, а библиотека вам в этом поможет. В фонде библиотеки вы найдете много книг и журналов по рукоделию.Подробности о мероприятиях Маймаксанской библиотеки №6 можно узнать по телефону: 29-69-27.