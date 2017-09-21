Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
927
19.09.17
691
20.09.17
607
20.09.17
595
19.09.17
546
19.09.17
543
20.09.17
528
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
595
19.09.17
169
19.09.17
151
19.09.17
147
19.09.17
144
19.09.17
136
20.09.17
91
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Юных архангелогородцев ждет экскурсия по военно-патриотическому клубу «Орден»

вчера 17:48
100 0
Чем занимаются в военно-патриотических объединениях, что изучают, какие направления работы охватывают и что это дает - можно узнать, посетив клуб «Орден».
 >
Первая в этом учебном году экскурсия по клубу «Орден» состоялась для первоклассников 50-ой школы.

Ребятам рассказали о деятельности организации - дисциплинах, которые изучают дети на занятиях в клубе, различных мероприятиях, показали учебные помещения и материально-техническую базу. Гости остались довольны и уже в эти выходные отправятся на однодневные военно-патриотические сборы.

Напоминаем, что посетить клуб с экскурсией может любой желающий. 
Автор: Orden
100 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи
Новости компаний | Новости раздела
 
Неделю безопасности дорожного движения проведут в архангельской библиотеке
Неделю безопасности дорожного движения проведут в архангельской библиотеке
Со 2 по 6 октября Привокзальная детская библиотека №8 приглашает в библиотеку на познавательную и очень полезную каждому встречу «Правилам движения почет и уважение!»
вчера 23:30
31
 
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Сегодня в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие деловой части «Маргаритинской ярмарки – 2017».
вчера 22:38
49
 
В Архангельске пройдет ежегодный форум «Молодежь в действии»
В Архангельске пройдет ежегодный форум «Молодежь в действии»
Продолжается прием заявок на участие в XI ежегодном городском форуме социально-активной молодёжи Архангельска. Прием заявок продлится до 2 октября 2017 года.
вчера 22:36
45
 
Юных архангелогородцев ждет экскурсия по военно-патриотическому клубу «Орден»
Юных архангелогородцев ждет экскурсия по военно-патриотическому клубу «Орден»
Чем занимаются в военно-патриотических объединениях, что изучают, какие направления работы охватывают и что это дает - можно узнать, посетив клуб «Орден».
вчера 17:48
101
 
К 100-летию со дня рождения Индиры Ганди вышла почтовая марка
К 100-летию со дня рождения Индиры Ганди вышла почтовая марка
21 сентября в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 100-летию со дня рождения Индиры Ганди - политического деятеля, единственной женщины, занимавшей пост премьер-министра Индии.
вчера 17:31
93
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080