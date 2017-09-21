Юных архангелогородцев ждет экскурсия по военно-патриотическому клубу «Орден»

Чем занимаются в военно-патриотических объединениях, что изучают, какие направления работы охватывают и что это дает - можно узнать, посетив клуб «Орден».

Первая в этом учебном году экскурсия по клубу «Орден» состоялась для первоклассников 50-ой школы.Ребятам рассказали о деятельности организации - дисциплинах, которые изучают дети на занятиях в клубе, различных мероприятиях, показали учебные помещения и материально-техническую базу. Гости остались довольны и уже в эти выходные отправятся на однодневные военно-патриотические сборы.Напоминаем, что посетить клуб с экскурсией может любой желающий.