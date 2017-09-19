Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
17.09.17
1323
18.09.17
729
18.09.17
670
18.09.17
670
18.09.17
591
18.09.17
465
18.09.17
383
реклама
реклама
Новости компаний
18.09.17
220
18.09.17
165
18.09.17
154
18.09.17
154
18.09.17
145
19.09.17
136
19.09.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых

вчера 18:44
146 0
Второй Форум работающей молодежи Архангельской области пройдет 23-24 сентября в Новодвинске на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
 >
В нем примут участие молодые специалисты, студенты старших курсов и руководители предприятий со всей Архангельской области.

Зачастую трудящаяся молодежь не знает о своих правах и не задумывается, что от работы можно извлечь не только материальную пользу. Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых специалистов.

Так, участников познакомят с работой профсоюзов, советов молодых специалистов, а также с корпоративным волонтерством, научно-инженерным сообществом и другими моментами.
Поднимут на форуме и острую проблему молодых – жилье. Молодежи расскажут, как улучшить жилищные условия с помощью городских и федеральных программ. Представители ведущих предприятий Архангельской области откроют секрет успешной карьеры в крупных компаниях.

В этом году участвовать могут и руководители предприятий. Для них подготовлена отдельная программа. Специальный гость из Санкт-Петербурга Виктория Рябухина прочитает свой авторский курс «Психодинамическая коммуникация». Виктория — кандидат философских наук, руководитель Школы Лидерства и мастерства коммуникации «СпецЛидер», специалист по человеческой коммуникации, меметике и этике, лектор, консультант, автор 6 книг на русском, английском, финском языках и более 900 статей.

Курс нацелен на развитие понимания внутри коллектива. Виктория расскажет, как правильно мотивировать сотрудников и как предвидеть поведение партнеров. Методику активно применяют на практике бизнесмены, педагоги, политики, студенты, дипломаты. Этот курс уже 15 лет преподается в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, а также популярен на многих молодежных форумах, в том числе и на «Селигере».

К участию в форуме приглашаются представители работающей молодежи, студенты старших курсов от 18 до 30 лет и руководители предприятий независимо от возраста. Заявки принимаются до 20 сентября в АИС «Молодежь России».

II Форум работающей молодежи Архангельской области организован Домом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска, акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».
Автор: Анна К.
146 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
Новости компаний | Новости раздела
 
Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
Проектами благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», изначально предусматривается установка детских игровых площадок.
вчера 18:51
160
 
Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска
Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска
Мастер-класс «Северная бабочка» прошел в Маймаксанской библиотеке №6 в рамках акции «Зеленая Россия».
вчера 18:48
151
 
Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
Второй Форум работающей молодежи Архангельской области пройдет 23-24 сентября в Новодвинске на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
вчера 18:44
147
 
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
Познакомиться с ходом работ на объектах смогли участники очередной экскурсии по новостройкам, которую холдинг «Аквилон Инвест» организовал в минувшую субботу в городе корабелов.
вчера 13:30
189
 
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
На ней изображена обширная география нашей страны и многообразие малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в развитии экономики России.
вчера 13:26
179
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080