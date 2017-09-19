Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
вчера 18:44
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Второй Форум работающей молодежи Архангельской области пройдет 23-24 сентября в Новодвинске на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
В нем примут участие молодые специалисты, студенты старших курсов и руководители предприятий со всей Архангельской области.
Зачастую трудящаяся молодежь не знает о своих правах и не задумывается, что от работы можно извлечь не только материальную пользу. Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых специалистов.
Так, участников познакомят с работой профсоюзов, советов молодых специалистов, а также с корпоративным волонтерством, научно-инженерным сообществом и другими моментами.
Поднимут на форуме и острую проблему молодых – жилье. Молодежи расскажут, как улучшить жилищные условия с помощью городских и федеральных программ. Представители ведущих предприятий Архангельской области откроют секрет успешной карьеры в крупных компаниях.
В этом году участвовать могут и руководители предприятий. Для них подготовлена отдельная программа. Специальный гость из Санкт-Петербурга Виктория Рябухина прочитает свой авторский курс «Психодинамическая коммуникация». Виктория — кандидат философских наук, руководитель Школы Лидерства и мастерства коммуникации «СпецЛидер», специалист по человеческой коммуникации, меметике и этике, лектор, консультант, автор 6 книг на русском, английском, финском языках и более 900 статей.
Курс нацелен на развитие понимания внутри коллектива. Виктория расскажет, как правильно мотивировать сотрудников и как предвидеть поведение партнеров. Методику активно применяют на практике бизнесмены, педагоги, политики, студенты, дипломаты. Этот курс уже 15 лет преподается в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, а также популярен на многих молодежных форумах, в том числе и на «Селигере».
К участию в форуме приглашаются представители работающей молодежи, студенты старших курсов от 18 до 30 лет и руководители предприятий независимо от возраста. Заявки принимаются до 20 сентября в АИС
«Молодежь России».
II Форум работающей молодежи Архангельской области организован Домом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска, акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».